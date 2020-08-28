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Muğla'da 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama

Muğla İl Hıfzısıhha Meclisi 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, sünnet gibi toplu alanlara girmelerine yönelik kısıtlama getirdi.


Umumi Hıfzıssıhha Kurul tarafından karara bağlanan “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine” hükmüne 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ek karar aldı.


Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın; düğün, nişan, nikâh, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. ve 2. derece 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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