İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde V.K. isimli şahsa ait bir depo içerisinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.