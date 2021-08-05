Muğla'da 7 ilçede 54 mahalle boşaltıldı

Osman Gürün, Muğla'nın 7 ilçesinde devam eden orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Gürün, “Yangın felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekip ve imkanlarıyla vatandaşımızın yanında” dedi.

Başkan Gürün: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Milas'ın Ören ve Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi'nde başlayan orman yangınları nedeniyle bu bölgelerde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “İlçelerimizde yangınlar devam ediyor. Kavaklıdere ilçemizde devam eden yangın Menteşe ilçemizin Kozağaç Mahallesi'ne kadar geldi. Bu bölgede tahliye kararı alındı. Tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yangının söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Alevlerin daha fazla ilerlememesi için hava desteğinin arttırılması gerekiyor. Sadece Menteşe'de değil Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerimizdeki yangınlarla ilgili de üzerimize düşen ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Milas ilçemizde bulunan Kemerköy Termik Santraline yangınların sıçraması ihtimali hepimizde endişeye sebep oldu. Nitekim yangınlar bu noktaya geldi ancak burada aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir yangın meydana gelmedi” dedi.

Yangın alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürün, “Kimse paniğe kapılmasın, yangın felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekip ve imkanlarıyla sizlerin yanında. Bu felaketin sonuçlarını hafifletebilmek için, zararı azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

7 ilçede 54 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın ilçelerinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarında bugüne kadar 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaş tahliye edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde ise 17 mahallede (Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç) tahliye işlemleri başlatılırken, vatandaşların tahliyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ve deniz yolu ulaşımları ile gerçekleştirildi. Bölgede bulunan 4 bin 994 hane boşaltılırken, 8 bin 743 vatandaş güvenli alanlara taşındı.