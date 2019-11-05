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Muğla'da 70 kaçak göçmen ve iki organizatör yakalandı

Muğla bölgesinde 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 70 düzensiz göçmen ve iki Türk göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları tarafından tekne içinde 6 Suriye ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk yakalandı.


Bodrum Çavuş Adası açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Suriye ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum Akyarlar açıklarında da bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 12 Kongo, 2 Myanmar, 2 Orta Afrika ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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