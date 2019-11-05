Muğla'da 70 kaçak göçmen ve iki organizatör yakalandı

Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları tarafından tekne içinde 6 Suriye ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk yakalandı.

Bodrum Çavuş Adası açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Suriye ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum Akyarlar açıklarında da bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 12 Kongo, 2 Myanmar, 2 Orta Afrika ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.