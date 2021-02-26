Muğla'da 76 bin 137 öğrenci daha yüz yüze eğitime başlıyor

1 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Bu kapsamda il genelinde 139 ilkokulun 1,2,3 ve 4'üncü sınıfları, 135 ortaokul (resmi/özel) 8. sınıfları, 295 ana sınıfı ve lise 12'inci sınıflarda toplam 735 okulda toplam 64 bin 675 öğrenci daha yüz yüze eğitim ve öğretime başlayacak. Muğla genelinde yüz yüze eğitim ve öğretime başlayacak toplam öğrenci sayısı 102 bin 536'ya ulaşıyor.

Öğrencisini yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerin okul müdürlüklerine yazılı olarak başvuru yapması halinde bu öğrencilerde devam zorunluluğu aranmayacak.

1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitim öğretime başlayacak olan tüm okullar “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" uyarınca, tüm hazırlıklarını tamamlarken “Okulum Temiz Belgesi” aldılar. Sınıflar, öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde hazırlanırken, okulların ihtiyaç duydukları sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi temizlik malzemeleri ile maske ve dezenfektan okullara ulaştırıldı.

Yüz yüze eğitime başlayacak olan tüm okullar bayraklarla donatılarak süslenecek. Hafta sonundan itibaren “Hasret bitiyor, okullar açılıyor” teması ile başlayacak olan etkinlikler, 1 Mart Pazartesi Günü “Okullar Çiçek Açtı” teması ile devam edecek.