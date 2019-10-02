İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bodrum'da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası'ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 20 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.


Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.