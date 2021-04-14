Muğla'da 800 kilometre dere temizliği yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 12 bin 974 km2 yüzölçümüne sahip olan Muğla'nın her köşesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İl genelinde rutin olarak dere temizliği çalışmalarına devam eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2104 yılında bu yanan 800 bin metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

13 ilçede kış aylarında her hangi taşkına sebebiyet vermemesi ve yaza aylarında da kötü koku oluşamaması için dere temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler 2020 yılında il genelinde 244 bin 37 metre temizleme çalışması yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında Bodrum'da 35 bin 825, Milas'ta 32 bin 948, Yatağan'da 5 bin 400, Menteşe'de 21 bin 320, Ula'da 3 bin 500, Marmaris'te 13 bin 650, Datça'da 13 bin 880, Köyceğiz'de 28 bin 430, Ortaca'da 15 bin 545, Dalaman'da 18 bin 659, Fethiye'de 45 bin 980 ve Seydikemer'de 8 bin 900 metre dere temizliği çalışması yapıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, dere temizliklerinin kış aylarında büyük önem taşıdığı, bu çalışmaların il genelinde rutin olarak devam ettiği belirtildi. Konu hakkında yapılan açıklamada “Genel Müdürlüğümüz olarak yıl boyunca rutin olarak dere temizliği çalışmaları yapıyoruz. Kış aylarında yağışlar sonrası yaşanabilecek olası taşkınlara karşı ve yaz aylarında meydana gelebilecek kötü kokunun önlenmesi amacıyla ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 800 bin metre dere temizlik çalışması yaptık. Bu çalışmalar sayesinde taşkınlardan korunurken, çevre temizliği konusunda da katkıda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.