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Muğla'da 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma olayında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.


Marmaris açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler içinde 2 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs da yakalandı.


Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yine Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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