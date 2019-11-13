Muğla'da ağaçlandırma seferberliği

Toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda 60 yaş üzeri vatandaşların üye olduğu Nilüfer Caner 100 evi üyeleri ve gönüllü öğrencilerin birlikte yaptığı ağaç dikme etkinliğinin ilki Ula İlçesi Armutçuk Mahallesinde 300 ağaç dikerek gerçekleştirildi. Her hafta başka bir noktada gerçekleştirilmesi planlanan ağaçlandırma seferberliğinin bir sonraki noktası çıkan yangın sonrası evlerin ve büyük oranda ağaçlık alanın zarar gördüğü Menteşe İlçesi Zeytinköy Mahallesi olarak belirlendi. 102 kişinin katıldığı ağaçlandırma aktivitesinde üyeler ve öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek böyle bir farkındalık etkinliğinde bizi bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiler.