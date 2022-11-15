Muğla'da ahır yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ahırda, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Mahallesi'nde, Asım Dereli'ye (78) ait ahırda, elektrik kontağında kısa devre oluşması nedeniyle yangın çıktı. Dereli'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla yayılan alevleri çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. 1 saatte söndürülen yangında, ahırdaki 3 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.