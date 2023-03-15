Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline ilkyardım eğitimi

Muğla'da psikososyal destek hizmetinde görevli personellere ilk yardım eğitimleri veriliyor.

Her zaman göreve hazır olan Muğla il ve ilçelerde Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı gelen vatandaşların yanında olan kırmızı yeleklilere ilk yardım hizmetinin etkin ve verimliliğini arttırmak amacıyla Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raşit Avcı, Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu, Doç. Dr. Aslı Taylı tarafından “Psikolojik İlk Yardım Eğitimi'nin ikinci hafta eğitimi düzenlendi.

Yapılan eğitimlerle Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem afetinden etkilenen bireylere yönelik psiko-sosyal destek hizmetinde görevli personeller sistematik bir çerçevede sunduğu destekleyici psikolojik ilk yardım hizmetinin etkin ve verimliliğini arttırmak hedeflendi.

Toplantı sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı tarafından Muğla Üniversitesi Öğretim Üyelerine “Teşekkür Belgesi” eğitime katılan personellere “Katılım Belgesi” takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitime İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Özgür Kırmızıtaş ve ilçelerde görevli Sosyal Hizmet Merkezi personelleri katıldı.