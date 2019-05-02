Muğla'da araç sayısı 496 Bin 835'e ulaştı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 496 bin 835'e ulaştı.

2018 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 482 Bin 096 iken, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında bir artış göstererek 496 Bin 835'e ulaştı. Otomobil sayısı yüzde 2,3 arttı. Otomobil sayısı 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 207 Bin 585'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 207 Bin 585 adet otomobil, 9 Bin 890 adet minibüs, 4 Bin 470 adet otobüs, 72 Bin 615 adet kamyonet, 9 Bin 402 adet kamyon, 158 Bin 691 adet motosiklet, 33 Bin 068 adet traktör ve 1114 adet özel amaçlı araç bulunduğu belirlendi.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 6,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 Bin 740 adet ile motosiklette gerçekleşti. 10 Bin 568 aracın devri yapıldı. 2019 yılı Mart ayında Muğla'da toplam 10 Bin 568 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 Bin 465 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1715 adet ile kamyonet 1488 adet ile motosiklet, 344 adet ile minibüs, 276 adet ile traktör, 154 adet ile kamyon, 117 adet ile otobüs ve 9 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.