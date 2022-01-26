Muğla'da araç sayısı 555 bin 799'a ulaştı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da Kasım ayında toplam araç sayısı 555 bin 799'a ulaştı.

2020 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 528 bin 276 iken, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 555 bin 799'a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,5 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 227 bin 427'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 227 bin 427 adet otomobil, 9 bin 348 adet minibüs, 4 bin 306 adet otobüs, 81 bin 526 adet kamyonet, 10 bin 603 adet kamyon, 184 bin 368 adet motosiklet, 36 bin551 adet traktör ve Bin 670 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 22,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin 470 adet ile motosiklette gerçekleşti.

14 bin 266 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Aralık ayında Muğla'da toplam 14 bin 266 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 428 adet ile otomobil yer aldı. Ardından 2 bin 402 adet ile kamyonet, 2 bin 282 adet ile motosiklet, 506 adet ile traktör, 263 adet ile minibüs, 247 adet ile kamyon, 98 adet ile otobüs ve 40 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 288 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Aralık ayında toplam Bin 288 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 593 adet ile motosiklet yer aldı. Motosikleti 351 adet ile otomobil, 199 adet ile kamyonet, 116 adet ile traktör, 18 adet ile kamyon, 5 adet ile otobüs, 4 adet ile minibüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.