Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da Kasım ayında toplam araç sayısı 557 bin 341'e ulaştı.

2021 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 530 bin 708 iken, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında bir artış göstererek 557 bin 341'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,2 arttı

Otomobil sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 228 bin 082'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 228 bin 082 adet otomobil, 9 bin 348 adet minibüs, 4 bin 300 adet otobüs, 81 bin 936 adet kamyonet, 10 bin 655 adet kamyon, 184 bin 711 adet motosiklet, 36 bin 617 adet traktör ve Bin 692 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 21,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin288 adet ile motosiklette gerçekleşti.

7 bin 785 taşıtın devri yapıldı

2022 yılı Ocak ayında Muğla'da toplam 7 bin 785 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 405 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 389 adet ile motosiklet, Bin 302 adet ile kamyonet, 242 adet ile traktör, 214 adet ile minibüs, 154 adet ile kamyon, 58 adet ile otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 310 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2022 yılı Ocak ayında toplam Bin 310 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 495 adet ile otomobil yer alırken ardından 416 adet ile motosiklet, 308 adet ile kamyonet, 44 adet ile traktör, 36 adet ile kamyon, 5 adet ile otobüs, 4 adet ile minibüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.