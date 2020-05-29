Muğla'da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 512 bin 013'e ulaştı.

2019 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 498 bin 251 iken, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında bir artış göstererek 512 bin 013'e ulaştı. Otomobil sayısı 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 211 bin 921'e ulaştı.

Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 211 bin 921 adet otomobil, 9 bin 821 adet minibüs, 4 bin 488 adet otobüs, 74 bin 979 adet kamyonet, 9 bin 666 adet kamyon, 165 bin 761 adet motosiklet, 34 bin 183 adet traktör ve bin 194 adet özel amaçlı araç bulunuyor.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 6,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 402 adet ile motosiklette gerçekleşti. 5 bin 204 aracın devri yapıldı.

5 bin 204 taşıtın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 2 bin 862 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 118 adet ile motosiklet, 794 adet ile kamyonet, 199 adet ile traktör, 103 adet ile kamyon, 96 adet ile minibüs, 23 adet ile otobüs ve 9 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

786 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Nisan ayında toplam 786 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 377 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 193 adet ile otomobil, 162 adet ile kamyonet, 43 adet ile traktör, 5 adet ile kamyon, 3 adet ile otobüs, 2 adet ile özel amaçlı taşıtlar ve 1 adet ile minibüs ve geldi.