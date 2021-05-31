Muğla'da araç sayısı bir yılda 25 bin arttı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla'da toplam araç sayısısın Ocak ayına göre 2 bin artarak 537 bin 656'ya ulaştığını açıkladı.

2020 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 512 bin 013 iken, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında bir artış göstererek 537 bin 656'ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,5 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 221 bin 457'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 221 bin 457 adet otomobil, 9 bin 543 adet minibüs, 4 bin 388 adet otobüs, 78 bin 856 adet kamyonet, 10 bin 215 adet kamyon, 176 bin 192 adet motosiklet, 35 bin 550 adet traktör ve bin 455 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 21,9 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 431 adet ile motosiklette gerçekleşti.

9 bin 576 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Nisan ayında Muğla'da toplam 9 bin 576 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 5 bin 244 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 920 adet ile motosiklet, Bin 554 adet ile kamyonet, 326 adet ile traktör, 216 adet ile minibüs, 210 adet ile kamyon, 85 adet ile otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 472 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Nisan ayında toplam 2 bin 472 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 391 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 720 adet ile otomobil, 224 adet ile kamyonet, 77 adet ile traktör, 44 adet ile kamyon, 9 adet ile minibüs ve 7 adet ile otobüs geldi.