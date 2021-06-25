Muğla'da araç sayısı bir yılda yüzde 5,1 arttı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 539 bin 559'a ulaştı

2020 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 513 bin 363 iken, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında bir artış göstererek 539 bin 559'a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 221 bin 974'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 221 bin 974 adet otomobil, 9 bin 557 adet minibüs, 4 bin 390 adet otobüs, 79 bin 101 adet kamyonet, 10 bin 263 adet kamyon, 177 bin 161 adet motosiklet, 35 bin 644 adet traktör ve Bin 469 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 23,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 567 adet ile motosiklette gerçekleşti.

7 bin 166 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında Muğla'da toplam 7 bin 166 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 3 bin 794 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 670 adet ile motosiklet, Bin 119 adet ile kamyonet, 211 adet ile traktör, 153 adet ile kamyon, 149 adet ile minibüs, 50 adet ile otobüs ve 20 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 758 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında toplam Bin 758 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 042 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 432 adet ile otomobil, 175 adet ile kamyonet, 66 adet ile traktör, 33 adet ile kamyon, 6 adet ile otobüs ve 4 adet ile minibüs geldi.