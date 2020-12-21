Muğla'da araç yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarında sabah saatlerinde araçta çıkan yangın Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sanayi Sitesi Uğur Mumcu Bulvarında hareket halinde olan 16 JUN 18 plakalı araç, sanayi kavşağına yaklaştığında motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İlk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ilk müdahale aracı kısa sürede olay yerine gelerek aracın motor bölümüne müdahale etti.

Trafik ekipleri Uğur Mumcu Bulvarında trafik akışını bir süre durdururken, araçtaki yangın tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı ve trafik tekrar ulaşıma açıldı.