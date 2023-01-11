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Muğla'da araçta çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde aracın elektrik aksamından çıkan yangın itfaiyenin ve iş yeri sahiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde aracın elektrik aksamından çıkan yangın itfaiyenin ve iş yeri sahiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.



Yangın, Menteşe Sanayi Sitesi 139. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bir oto yıkamacıya bırakılan aracın elektrik aksamından dolayı çıkan yangını gören iş yeri sahipleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve iş yeri sahiplerinin zamanında müdahalesi ile araçta çıkan yangın söndürüldü.

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