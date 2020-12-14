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Muğla'da arama kararı bulunan 79 kişi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 6 bin 899 şahıs sorgulandı.

4 Aralık ile 11 Aralık tarihleri arasında yapılan sorgulamalarda hakkında arama kararı bulunan 79 şahıs yakalandı.


Buna göre, cinsel taciz suçundan yakalanan 1 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kasten öldürme suçundan yakalanan 1 şahsın tutuklandığı, 6136 S.K.M. suçundan yakalanan şahıs hakkında tahkikatın devam ettiği, kasten yaralama suçundan yakalanan 2 şahsın Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldığı, ölümlü trafik kazası suçundan yakalanan 1 şahsın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

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