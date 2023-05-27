Muğla'da arazöz ve ilk müdahale aracı operatörlerine ileri sürüş eğitimi verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarına müdahalede görev yapan arazöz ve ilk müdahale aracı operatörlerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Orman yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan programda arazöz ve su ikmal aracı ile ilk müdahale aracı operatörlerine yangın söndürme teknikleri ve ileri sürüş konularında eğitim veriliyor. Eğitimler Muğla Orman Bölge Müdürlünde görevli Şube Müdürü Fedai Erdemli, Orman Mühendisleri Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan, Atölye Şefi Makine Mühendisi Muammer Özen ile tamir bakım atölyesi arazi formeni Orhan Kebapçı tarafından veriliyor.