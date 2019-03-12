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Muğla'da arıcılığın geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) arasında, “Muğla Bal Arısı Islahı ve Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile MAYBİR Başkanı Ziya Şahin'in imza attığı protokol ile, Muğla bal arısının ıslahının yapılması amaçlanıyor.


Üniversitede imzalanan protokol çerçevesinde, Muğla'da arıcılığın geliştirilmesi, çeşitli hastalıklara karşı dayanaklı Muğla bal arısı genotiplerinin eldesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, Muğla arıcılarına teknik ve bilimsel desteğin sağlanması, arı hastalıklarına karşı yeni ve doğal yöntemlerin araştırılması ve geliştirilmesi; arı ıslahı, arı genetiği, arı hastalıkları ve tedavisi konularında yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilecek.

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