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Muğla'da art arda depremler

Muğla’nın Ula ilçesinde 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi. Saat 18.14'de yaşanan ilk depremin büyüklüğü 2.6 olarak ölçülürken, son depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak ölçüldü.


Ula Çiçekli Mahallesi'nde saat 18.14'de yaşanan ilk depremin ardından Ula Armutçuk Mahallesi'nde saat 18.17'de 6 kilometre derinlikte 2.0, Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36'da 5 kilometre derinlikte 2.3, saat 19.14'de Ula Kıyra Mahallesi'nde 10.1 kilometre derinlikte 1,6, saat 20.00'da 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3,1 ve son olarak saat 20.47'de ise 3,4 kilometre derinlikte 3,9 büyüklüğüne deprem meydana geldi.

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