Muğla'da Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer katıldı.

Toplantıda, pandemi ve kontrollü sosyal hayat döneminde kaymakamlıklarca ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar ile Muğla'nın genel güvenlik ve asayişi ile ilgili konular değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler ele alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kolluk birimlerince çok önemli çalışmalar yürütüldüğü ifade eden Vali Orhan Tavlı, kontrollü sosyal hayat döneminde denetimlerin sıklaştırıldığını, maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.