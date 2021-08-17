Muğla'da asfaltta yeni uygulama

Muğla Büyükşehir Belediyesi asfaltlama maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla petrol ile yapılan astar çalışmasını Muğla'da ilk kez su bazlı olarak denemesini yaptı. Pilot bölge olarak ağır tonajlı araçların yoğun olduğu ve iklim şartlarının fazla hissedildiği için Yemişendere Mahallesi seçilerek burada bulunan yolda proje uygulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu ve güvenilir seyahat etmesi amacıyla il genlinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını yaz sezonu ile birlikte hızlandırdı.

2014 yılından buyana asfaltlama çalışmalarını petrol bazlı reçine astarı ile yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu sistemde maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yeni bir projenin ilk denemesini yaptı.

Maliyetlerin yarı yarıya düşmesi hedeflenen projede pilot bölge olarak, her mevsim şartlarının yaşandığı ve ağır tonajlı araçların yoğun olduğu Yemişendere Muratlar grup yolunun 500 metrelik kısmında uygulandı. Proje kapsamında asfaltlama çalışmasında petrol yerine su kullanılarak 1 kat sathi kaplama işlemi gerçekleştirildi.

Bir yıl boyunca takip edilecek yolda soyulma, asfalt erimesi, su geçirimsizliği ve diğer kriterler değerlendirilecek. Projenin başarılı olması durumunda da çalışmalar diğer bölgelerde yapılması planlanıyor.