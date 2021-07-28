İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Türkiye’de birinci doz aşılama çalışmasında yüzde 86’lık bir başarı yakalayan ve Türkiye’de ilk maviye ulaşan Muğla’da aşılama çalışmaları 44 mobil ekip tarafından 25 noktada devam ediyor.

Türkiye'de birinci doz aşılama çalışmasında yüzde 86'lık bir başarı yakalayan ve Türkiye'de ilk maviye ulaşan Muğla'da aşılama çalışmaları 44 mobil ekip tarafından 25 noktada devam ediyor.


Koronavirüs salgını sürecinde özverili bir şekilde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunan Vali Orhan Tavlı, Covid-19 aşılama çalışmalarını yerinde inceleyerek genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Aşı olmak için Aile Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.


Muğla İl genelinde 44 mobil ekip tarafından sahada 25 noktada (2 adet havalimanı, AVM, Marinalar, pazaryerleri, köy meydanları, şantiyeler, fabrikalar, cezaevleri, askeri birlikler, kurum personelleri) ve tüm aile sağlığı merkezlerinde aşılama uygulamaları devam ettiği açıklandı.

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