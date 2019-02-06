Muğla'da "Askeri Yasak Bölge" kaldırılsın talebi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesinde 12 Eylül darbesinin ardından askeri yasak bölge ilan edilen Büyükkaraağaç mevki'inde yaşayan yaklaşık 200 kişi, hizmet sıkıntısı yaşadıklarını ileri sürerek basın açıklaması yaptı. 1982'de Kenan Evren tarafından alınan kararlardan ve yasaklardan kurtulmak istediklerini belirten Köylüler, darbeden sonra yasak alan ilan edilen 3 bin 639 hektar alan nedeniyle hayatlarının zindana döndüğünü köylerinden Marmaris'e gitmek için de 4 kapıdan geçmek zorunda olduklarını söylediler.

Ellerinde “Başkomutanımız köyümüze çay içmeye bekliyoruz”, “Başkomutanımız umudumuz sensin”, “Reis duy sesimizi”, “Emine hanım kurtar bizi” yazılı dövizlerle köy meydanında toplanan mahalle sakinleri taleplerini dile getirdi.

Mahalle muhtarı Rahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının yaşadıkları durumdan kurtulmak olduğunu söyledi. Köylerinin geçmişinin 600 yıla dayandığını söyleyen Yıldırım; “Biz asker düşmanı insanlar değiliz maalesef bir hanede üç aile yaşıyor. Hizmet alamıyoruz” diye konuştu.

Yaşanan sorunun çözümü için uzun süredir mücadele verdiklerini ve Meclis Araştırma Komisyonunun mahallelerinde inceleme yaptığını dile getiren Yıldırım; “Bir evde üç aile yaşıyoruz. Hizmet alamıyoruz. Rahmetli Özal döneminde elektriklerimiz geldi. Bu dönemden beri hiçbir şekilde bakım yapamadık. Trafomuz yetersiz. Şuan direklerimiz iplerle bağlı duruyor” açıklamasında bulundu.

67 yaşındaki mahalle sakini Ergün Akgün, 1982'de Kenan Evren tarafından alınan kararlardan ve yasaklardan kurtulmak istediklerini ifade etti. Darbe yasasından sonra 3 bin 639 hektar alanın yasak saha ilan edildiğini belirten Akgün, “Denize sıfır oturuyoruz ama balık avlamak yasak. Denize çıkmak, girmek, piknik yapmak yasak.” şeklinde konuştu.

Akgün, Marmaris'e gitmek için 1979'dan beri dört kapıdan geçmek zorunda kaldıklarını da söyledi. Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Nurseven Yıldırım ise derslerine internet üzerinden çalışması gerektiğini ancak altyapı sorunu nedeniyle internet olmadığı için çalışamadığını, telefonların çekmediğini anlattı.