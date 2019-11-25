Muğla'da “Atatürk ve Öğretmenler Günü” konulu pul sergisi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde özel bir kolej ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) işbirliğinde “Atatürk ve Öğretmenler Günü” konulu pul sergisi düzenlendi.

Kolejin dalaman kampüsündeki açılışa, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ziyaretçiler, yaklaşık 5 bin pulun yer aldığı sergide Atatürk'ün Köyceğiz'e gönderdiği telgrafı da görme imkanı buldu. 1924 yılından bu yana basılan pulların ziyaretçilere sunulduğu sergide filatelik ürünler beğeni topladı.

Pul koleksiyonculuğunun daha da ilerlemesi için bu tür sergilere önem verdiklerini belirten Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar; “Sanat, tarih, kültür alanlarında da ülkeye gururla hizmet etmeye devam ediyoruz. 1863'den bu yana pulların güzelleşmesi, çeşitlenmesi ve pul koleksiyonculuğuna her yaştan insanımızın ilgi göstermesi için destek vermektedir. Avrupa'da düzenlenen en iyi pul yarışmasında birincilik elde ederek altın pul ödülünü de aldığımızı gururla belirtmek isterim. Dünya ülkeleri kültür, sanat, örf ve adetlerini, kalkınma çabalarını, doğal ve anıtsal güzelliklerini, tarihi olay ve kişilerini tanıtmak için puldan yararlanmaktadırlar. Amacımız coğrafyamızda yaşayan insanlarımızın dününü, bugününü ve yarından beklentisini pullar vasıtasıyla anlatabilmek.” diye konuştu.

- “Geçmişten geleceğe bir miras”

Pulların ülke insanı için geçmişten geleceğe miras olduğunu söyleyen Çınar; “Pullar üzerinde bir Milletin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel hatta askeri alanlardaki gelişimini izlemek mümkün olmaktadır. Bu anlamda pul koleksiyonculuğu yani filateli önemli bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Pul geçmişten geleceğe bir mirastır. Özel hatıraların yaşatıldığı alandır. Tarihsel ve kültürel yolculuğumuzda pul sergilerimizde Anadolu insanın dünü ve bugünü pullar vasıtası ile anlatılabilmektedir.” dedi.

Kolejin Genel Müdürü Erol Gürleyk ise pulların milletler için önemli bir obje olduğunu belirttiği konuşmasında, amaçlarının Atatürk ve ilkeleri doğrultusunda tarih bilinciyle yeni nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün yanı sıra Türkiye'nin turizmi ve doğasını konu alan pulların yer aldığı sergi 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.