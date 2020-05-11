İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da AVM'ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.


Menteşe'de açılan AVM'deki çok sayıda mağazanın kapalı olduğu gözlendi. Bazı mağazalardan ise az sayıda vatandaş alışveriş yaptı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.