Muğla'da Avukatlar Günü kutlamaları

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törene avukatlar cüppeleriyle katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törende konuşma yapan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ülke topraklarını bize vatan kılan, bu uğurda canlarını çekinmeden feda eden, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin hukuk devleti olmasına, bu uğurda yaşamlarını yitiren tüm hukukçularımıza saygı, minnet ve rahmet sunuyorum. Mesleğin her geçen gün daha da derinleşen sorun ve sıkıntılarından ve buna dair kendimizce ürettiğimiz çözüm yollarından bahsedelim . Bu sorunları tek tek saymak ve sizleri sıkmak istemiyorum. Fakat şunun bilinmesinde önem var. Avukatlar halkın adalet aşamasındaki birinci ve en çabuk ulaşabildikleri noktada bulunmaktadırlar. Hukuk ve adalet arayan ilk önce avukata ulaşır. Avukat, hak ve adalet arayışını kendisi için değil, kendisine başvuran ve adına müvekkil dediğimiz halk için yapmaktadır. Hak aramada avukatların etkin ve yetkili kılınması bu noktadaki sorunların ortadan kaldırılması, avukat için değil, halkın hak arama mücadelesindeki önünün açılması için gereklidir. Halkı için adalet dağıtmak arzusunda olan herkes avukatların halk için adalet arayışında olduğunu bilmeli ve ona göre düzenlemeler yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu süreçlerde avukatın sesi kısılırsa, halkın nefesi kesilmiş olur. Halen ülkemizde 125 bin avukat, Muğla'da ise bin 500 avukat arkadaşımız görev yapmaktadır. Bu sayı ne yazıkki olması gerekenden çok fazladır. Oransız artan avukat sayısı avukatlık mesleğine zarar verici boyutlara ulaşmış ve bir an önce önlem alınmaması halinde bu artışın oluşturacağı tahribat onarılamaz duruma gelecektir. Bu artışla avukatlık mesleği derin yaralar almaktadır. Avukatlığın yara alması, halkın zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bunun bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.