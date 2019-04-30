Muğla'da Bahar Şenlikleri Began konseri ile başladı

Bahar coşkusunun doyasıya yaşandığı bahar şenlikleri, Üniversitede de çeşitli etkinliklerle başladı.

Fen ve Edebiyat Fakültesi tören alanında gerçekleşen etkinliklerde, öğrenciler sınav stresine kısa bir süre kala moral depoladı.

“Size Ait, Sizin İçin” sloganıyla düzenlenen bahar şenliklerinin açılışında, Üniversite Türk Halk Dansları Topluluğu Zeybek Ekibi, Hip-Hop ve Break Dans Topluluğu ile Marmaris Wind of Anatolia Dans Grubu muhteşem gösterileri ile bahar coşkusunu arttırdı.

Doğukan Alsay'ın sunuculuğunda gerçekleşecek gösterilerin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek sahneye çıkarak öğrencilere seslendi. Çiçek, “Siz istediniz, biz yaptık” diyerek, öğrencilere keyifli bir şenlik diledi. Ardından Began sahne aldı. Began'ın birbirinden güzel seslendirdiği parçalara öğrenciler hep birlikte eşlik etti. Geç saatlere kadar süren konserde öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.