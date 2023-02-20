Muğla'da bir araçta tabanca ve susturucu ele geçirildi

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan 1 otomobilde yapılan aramada, tabanca, susturucu ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 susturucu, 5 mermi ile 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. (59) ile Ü.B (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.