İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da bir araçta tabanca ve susturucu ele geçirildi

Muğla’da polis ekiplerince durdurulan 1 otomobilde yapılan aramada, tabanca, susturucu ve mermi ele geçirildi.

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan 1 otomobilde yapılan aramada, tabanca, susturucu ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 susturucu, 5 mermi ile 1 bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. (59) ile Ü.B (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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