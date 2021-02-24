Muğla'da bir yılda 1 milyon 847 bin m2 alana yapı ruhsatı verildi

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da

2020 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 847 bin 476 m oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 847 bin 476 m olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 4 milyar 022 milyon 012 bin 020 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 4 bin 825, daire sayısı ise 11 bin 461 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 1 milyon 204 107 m, konut dışı kullanım alanı 487 bin 045 m, ortak kullanım alanı ise 156 bin 324 m oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 089 bin 570 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 399 milyon 095 bin 915 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 747, daire sayısı 7 bin 453 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 767 bin 709 m, konut dışı kullanım alanı 220 bin 778 m, ortak kullanım alanı 101 bin 083 m oldu.