Muğla'da bir yılda araç sayısı yüzde 5,2 arttı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 542 bin 203'e ulaştı.

2020 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 515 bin 231 iken, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 542 bin 203'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,7 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 222 bin 641'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 222 bin 641 adet otomobil, 9 bin 552 adet minibüs, 4 bin 377 adet otobüs, 79 bin 466 adet kamyonet, 10 bin 295 adet kamyon, 178 bin 590 adet motosiklet, 35 bin 785 adet traktör ve Bin 497 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 24 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 897 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 760 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Haziran ayında Muğla'da toplam 12 bin 760 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 7 bin 166 adet ile otomobil geliyor. Otomobili 2 bin 666 adet ile motosiklet, Bin 970 adet ile kamyonet, 340 adet ile traktör, 277 adet ile minibüs, 233 adet ile kamyon, 85 adet ile otobüs ve 23 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 502 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Haziran ayında toplam 2 bin 502 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 538 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 557 adet ile otomobil, 241 adet ile kamyonet, 113 adet ile traktör, 44 adet ile kamyon, 4 adet ile minibüs, 3 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.