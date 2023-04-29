Muğla'da Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi açıldı

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, oyuncak kütüphanesi ile çocukların eşit olduklarını hissetmeleri ve sevgiyi aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından her çocuğun her oyuncağa ulaşabilmesini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesinin açılışı yapıldı. Oyuncak kütüphanesinde, kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri koyabileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği sosyal bir alan oluşturuldu.

Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için çok farklı projelerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak Başkan Gürün'e teşekkür etti. Gümüş, “Menteşe'de çocuklarımız için çok farklı projeler yapıldı. Bunlardan en sonuncusu da Türkiye'ye örnek bir projeyi olan Oyuncak Kütüphanesi oldu. Muğla'nın çocuk dostu bir kent olduğunu herkese gösterdiği için Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederiz” dedi.

“Bizim felsefemiz toplumda herkesin özellikle çocukların eşit olduğunu hissettirmek”

Toplumun tüm kesimlerine özellikle de çocuklara fırsat eşitliği oluşturulmasının çok önemli olduğunu ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada ailelerinde de hemşehrilik duygularını arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, “Bu kütüphanenin altındaki felsefe toplumda herkesin eşit olduğunu sevgiyle büyümesi gerektiğine olan inancımızdır. Burada ailelerde bir araya gelecek birbirleriyle kaynaşarak hemşehrilik duygularının artırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde kütüphane açtık ve çok büyük ilgi görüyor. Spor dallarıyla ilgili çok farklı organizasyonlar düzenliyoruz. Kreş açtık ve buradaki sosyal alanlarda çocuklarını bırakmaya gelen aileler bir araya geliyor. Burada biz kaynaşmayı sevgiyi arttırmayı ve hemşehrilik duygularını geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncak kütüphanesini psikolog, sosyolog, eğitmen gibi çok farklı uzmanların görüş ve önerileri ile hayata geçirdik. Hiçbir zaman tek bir kişinin dediği ile hizmet yapılmaz. O nedenle alanında uzman kişilerden gerekli önerileri ve projelerini alıyoruz. Fikir benim çocuklarım dediğim personelden çıktı bizde lojistik ve malzeme desteği vererek projeyi hayata geçirdik” dedi.

Gürün ayrıca, “Burada çocuklarımızın ilgi alanlarını tespit ederek bu çerçevede eğitim almalarını sağlamaya çalışacağız. Uzmanlarımız bu konuda ailelere yardımcı olacaklar. Bunu sadece burada değil her yerde yapmamız gerekiyor. Ülkemizin çok büyük bir genç beyin potansiyeli var. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanabilecek bir sistem oluşturmak için tüm kurum, kuruluşlar birlikte çalışmalı. Barış içinde sevgi içinde mutlu bir Muğla oluşturmak için çalışıyor geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.