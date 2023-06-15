Muğla'da cayrokopter düştü: 2 yaralı

Muğla'da türbülansa giren cayrokopter iniş yapmak isterken düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kalkış yeri belirlenemeyen 2 kişilik cayrokopter, Akbük sahiline yakın bölümde uçarken türbülansa girdi. Türbülanstan kurtulmak için alçalan cayrokopter piloto tarlaya iniş yapmak istedi. Pilot alçaldığı esnada zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirtti. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralılar sağlık kuruluşuna sevk edildi.