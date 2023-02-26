Muğla'da çekilen deniz suyu 20 gündür aynı seviyede

Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.

Meteorolojik olaylar nedeniyle her yıl mevsimsel değişimlerde gel-git olaylarının en fazla yaşandığı Gökova Körfezi'nde ilk defa uzun süreli su çekilmesi yaşanıyor. 7 Şubat'ta başlayan Akyaka sahilindeki su çekilmesi bir hafta önce 50 metreye kadar ulaştı. Akyaka sahilinde deniz suyunun çekilmesinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen 15 metrelik çekilme devam ediyor. Gel-git olaylarının son cemrenin toprağa düşmesine kadar devam edeceği açıklandı.