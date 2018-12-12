Muğla'da ‘çıntar' izdihamı

Muğla'nın Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çıntar Festivali'nde adeta izdiham yaşandı. Vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılan 150 kilo çıntar, bir saat içinde vatandaşlar tarafından tüketilirken, çıntar dağıtımında adeta izdiham yaşandı.

Pazarda kilosu 10-15 lira

Sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birisi haline çıntar, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından toplanarak kilosu 10-15 liradan satılıyor. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklanan çıntarın zehirli türleri ile birbirinden ayrıştırılmasının önemli olduğu açıklandı.

Vatandaşlar çıntara doydu

Muğla'nın diğer ilçelerinden de çıntar yemek için vatandaşlar festivale akın ederken, “Çıntarın toplaması yemesinden daha zevklidir. Dikkat edilmesi gereken zehirli ve zehirsizini ayırt etmek. Çoğu zaman para ile alıyoruz ama Menteşe Belediyesi'nin Çıntar Festivali yapması ile bu ürün daha da tanınır hale geldi” dediler.

Vatandaşlara ücretsiz üç çeşit çıntar sunuldu

Çıntar festivalinde vatandaşlara yağda, közde ve pidesini yapan belediye personeli de ilgiden oldukça memnun görünürken, “Çıntar çeşitlerimizden közleme, kızartma ekşili sarımsaklı, bir de çıntar böreği yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ikram ediyoruz” dedi.

“Pazardaki çıntarı rahatlıkla tüketebilirsiniz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı ise yaptığı açıklamada, “Çıntara benzeyen zehirli türler Muğla pazarında satılmamaktadır. Gönül rahatlığı ile çıntarı tüketebilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken, çeşitli zamanlarda beyaz renkli bir tür çıkarsa bu karıştırılabilir ve bunu tüketmemek lazım. Bunun haricinde kırmızı veya turuncu renkli olanları rahatlıkla tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

"Karadeniz'in hamsisi, Muğla'nın çıntarı"

Karedeniz'in hamsisi, Urfa'nın kebabı varsa, Muğla'nın da çıntarı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, “150 kiloya yakın çıntarımız var. Bunun dört çeşit yemeğini Menteşe halkına, Muğla halkına sunuyoruz. Çıntar Muğla'da kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Kasım, aralık aylarından yağmurdan sonra çıkan bir mantardır. Fakat Menteşe'ye dışarıdan gelip de yerleşen vatandaşlarımız mantar adını duyunca yemekte biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Bunun besin değeri çok yüksek olduğu için biz bu mantar türünü tanıtmak istedik. Geçen yıl birincisini düzenledik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Amacımız besin değeri çok yüksek olan bu mantar türü olan çıntarı tanıtarak daha geniş bir alana yaymak istiyoruz. Kırsal kesimde oturan vatandaşlarımız, bu ürünü arazide, ormanlık alanda toplayarak şehir merkezinde satarak ekonomik olarak bütçelerine bir katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda daha fazla bir insana ulaştırarak çıntar yemelerini sağlıyor. Bunu da festival sayesinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Kırsal kesime ekonomik katkı sağlıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çıntar ürününün özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için ekonomik bir değer taşıdığın söyledi. Gürün, “Her yağmurdan sonra açan güneş ve güneş ile birlikte kendisini gösteren farklı türleri ile bilenlerin ayırabildiği, zehirli ile zehirsizinin ayrıldığı çok farklı çıntarları toplayarak buraya getiriyorlar ve ekonomik olarak bu faaliyet kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza önemli bir katkı sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda bu etkinlik, bu festival çok önemli” dedi.