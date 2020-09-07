İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

Muğla’nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.


Yatağan Nebiköy Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 önüme yakın kuru ot yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışması yapıldı.


Ortaca ilçesinde ise Yerbelen Mahallesi çay içi mevkii çöp ve sazlık alanda başlayan yangına Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.