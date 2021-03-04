Muğla'da Covid-19 dinamik denetim süreci gece başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Covid-19 salgını ile yeni ve etkin bir mücadele dönemine girildiğini açıklaması ve tüm il valiliklerine gönderdiği genelge sonrası Muğla'da denetimler gece saatlerinde Vali Orhan Tavlı Başkanlığında başladı.

Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, çalışan personel ile hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Denetimlerde esnafın Covid-19 tedbirlerine uyduğunu gözlemleyen ve teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, temizlik, maske, mesafe kurallarına dikkat edilmesiyle normalleşme sürecine ulaşılacağını açıkladı.

Denetimlerde polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri araçlarda ve açık bulunan işletmelerde denetim yaptı.