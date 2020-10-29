Muğla'da Cumhuriyet coşkusu akşam da devam etti

Programda 'Geçmişten günümüze Muğla'da Cumhuriyet Bayramları' video gösterimi yapıldı.

Programda konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Olması gerekenden çok daha az kişiyle bayramımızı kutlamak zorunda kalıyoruz. Gönül isterdi ki yine sokaklarda binlerce kişiyle kutlamak. Fakat her şeye rağmen, Covid-19'a rağmen, Türkiye'de geçmiş yıllara göre çok farklı duygu içerisindeyiz. Adeta yeniden Kurtuluş Savaşı'nın arifesindeyiz. 1919'da başlayan yürüyüş, 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile belli bir noktaya geldi. Ardından gelen devrimlerle Cumhuriyet sağlam zemin oluşturdu. Fakat karşı devrim hiç bitmedi” dedi.

Gürün, “Bugün geldiğimiz noktada ne yapmamız lazım sorusunun sorgulanması gerekiyor. Kurtuluş Savaşı döneminden daha kötü durumda değiliz. Hiç birimiz bu sürece kayıtsız kalmamalıyız. Küçük farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Beklemek yerine ülke çıkarlarını öne koyarak, gerçek Atatürkçüler olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Güneşin doğması yakın. Buna göre moralimizi bozmamalıyız” diye konuştu.

Program Büyükşehir Belediye Bandosunun konseri ile devam etti.