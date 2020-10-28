Muğla'da Cumhuriyet coşkusu

Osman Gürün'ün de katılımıyla çelenk sunma töreni ile başladı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Gürün, Bayrak Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını daha renkli hale getirmek adına ev ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıtımı yaptı. İlk bayrak dağıtımını da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Başkan Gürün, esnaflara vitrinlerine asılmak üzere, hane sahiplerine de pencere ve balkonlara asılmak üzere Türk bayraklarını takdim etti.

6'ncı on-line Lichess Satranç turnuvası düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6. Online Lichess Satranç turnuvası düzenleyecek. 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek turnuva Youtube üzerinden 19.00-21.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanacak. Turnuvada dereceye giren sporculara birçok ödül verilecek. Sıralamada ilk 5 sporcuya tablet, 6-30 sporcuya Sırt Çantası 31-50 sporcuya ise Okul Tipi Satranç Takımı verilecek.

Pandemi kuralları çerçevesinde tenis turnuvası düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6. Online Lichess Satranç turnuvasının ardından Dalaman ilçesinde Yetişkinler Tenis turnuvası düzenleyecek. Pandemi kuralları çerçevesinde 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek turnuva Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dalaman Tenis kortlarında yapılacak.

Büyükşehir'den bando konseri

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıl dönümü kutlama programı kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 29 Ekim Bando Konseri düzenlenecek. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan Bando Konseri saat 20.00'da başlayacak. Solist Yiğit Arat eşliğinde düzenlenecek olan konserde İstiklal Marşı, Harpokulu Marşı, Gölcük Marşı, Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Vatan Marşı, Çökertme, Memleketim, Kerimoğlu Zeybeği, Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa eserleri seslendirilecek.