İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da Deneyap Teknolojisi'ne 160 öğrenci seçilecek

Muğla’da Deneyap Teknolojisi’nde 4.

Muğla'da Deneyap Teknolojisi'nde 4.fazda açılmış olan E-sınava 1076 öğrenci başvuru yaptı. E-sınav, 1 Haziran-26 Haziran tarihleri arasında günde 4 seans olacak şekilde gerçekleştirildi.



Deneyap Teknoji ekipleri tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları dile getirdi." İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 456 aday, 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan uygulama sınavına katılacaktır. Sürecin sonucunda adayların e- sınav sonuçlarının yüzde 70'i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30'u alınarak Muğla'da 160 öğrenci seçilmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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