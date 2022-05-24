Muğla'da depo yangını korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir kırtasiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocamustafa Efendi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kırtasiyenin depo kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.