Muğla'da deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve yardımlar artarak devam ediyor

Muğla Valiliği koordinesinde başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde deprem bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının ve Muğla'ya tahliye edilen vatandaşlara yönelik hizmetlerin değerlendirildiği AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum amirleri tarafından deprem bölgesine yapılan yardımlar ve deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlara barınma ihtiyacının karşılanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. 13 Şubat itibariyle, Muğla'dan deprem bölgesinde 503 araç ve 2657 personel ve gönüllünün görev aldığı, ayrıca il genelinde toplanan battaniye, kuru gıda, bakliyat, giyim, ısıtıcı, su, hijyen malzemesi, yatak, yorgan, çadır, jeneratör, seyyar wc/banyo, konteyner, yakacak ve uyku tulumunun bulunduğu toplam 593 tır yardım malzemesi bölgeye karayoluyla, sivil gemilerle, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla sevk edildiği belirtildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep illerinden tahliye edilen vatandaşlar karayolu, deniz ve havayolu ile Muğla iline ulaştığı Muğla Valiliği ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildiği ifade edildi.

Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan ilçelerinde vatandaşlara bağışlandığı yardımların sürekli olarak deprem bölgesine sevk edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, "Katkıda bulunan hayırsever hemşehrilerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, esnaflarımıza, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız çalışan personelimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığındaki toplantıya; Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı ve Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Murat Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Osman Toprakçı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla İl Defterdarı Tahir Bayındır, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Veysel Güner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi Hakkı Doğan, Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü (GAMER), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler, Karayolları 26. Şube Müdürlüğü Trafik Güvenliği Mühendisi Bülent Özkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Süleyman Özdemir, İtfaiye Daire Başkanlığı AKOM Şube Müdürü Sadık Taşlı, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Mustafa İşçi ve Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı.