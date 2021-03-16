Muğla'da ‘dört mevsim' turizm

Ege Denizi ve Akdeniz'in buluştuğu, ormanları, doğal ve tarihi güzellikleriyle Muğla, her yıl milyonlarca dört mevsim yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Muğla'nın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması, turizm gelirinin daha da arttırılması böylelikle Muğla ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla turizmin dört mevsime yayılması çalışmaları hız kazandı. Sahip olduğu coğrafi konum itibariyle Muğla'da deniz, kum, güneş üçgeni dışında doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, termal turizm, yayla turizmi, kış turizmi gibi dört mevsim turizm olanaklarına mevcut.

Muğla; Babadağ Yamaç Paraşüt Pisti, Dalaman Rafting Alanı, Gökova Kitesörf alanı gibi birçok sportif aktiviteye uygun alanlarıyla son yıllarda spor turizminde de adından söz ettiriyor. Ayrıca Yörük Türkmen Şenlikleri, Yağlı Güreş Festivalleri, The Bodrum Cup Yelken Yarışı, Dünya Ralli Şampiyonası gibi birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan yılın en az 300 günü güneşli geçen ılıman iklimi, bol oksijeni ve düşük nem oranıyla sağlıklı bir yaşam sunan Muğla, verimli ve temiz topraklarında yetişen doğal ürünler kullanılarak hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yöresel lezzetlerle de öne çıkıyor.

Muğla'nın dört mevsim ziyaret edilebilecek rotaları ve alternatif turizm seçenekleriyle dikkat çektiğini ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, dünyada eşi benzeri bulunmayan zenginlikleriyle Muğla'nın sadece yurt içinde değil yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinde Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerinden bahseden Vali Orhan Tavlı, “Kültür turizmi çalışmaları kapsamında arkeolojik kazılara yardımcı olmak, ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının etkin tanıtımını sağlamak amacıyla kamu kurumları ve sektör temsilcileri ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sağlık turizminin ilimizde geliştirilmesi amacıyla sektör temsilcileri ile iş birliğimiz devam ediyor. İlimizin tarih, kültür, sanat ve spor turizmi gibi alternatif turizm olanakları ile önemli bir potansiyeli olduğunu biliyor, sürdürülebilir projelerle turizme yeni değerler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.