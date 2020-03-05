Muğla'da ‘Dünya Yaban Hayatı' günü etkinliği

Dünya Yaban Hayatı Günü Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin sözleşmesinin yıl dönümünde Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Şube Müdürlüğü bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

Muğla İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Seydikemer İlçesinde bulunan Şehit Gürcan Akan Ortaokulunda bulunan öğrencilere yaban hayvanları konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri veridi. Muğla Şube Müdürlüğünce hazırlanan afiş ve pankartlar okulların bilgilendirme panolarına asıldı.

Yaralı Kartal doğaya bırakıldı

Dünya Yaban Hayatı etkinlikleri kapsamında yaralı olarak kuruma teslim edilen Kartal, Gökova Hayvan Hastanesinde gerekli tedavisi yapılarak doğal ortama bırakıldı.