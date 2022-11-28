Muğla'da 'Dünya Zeytin Günü' kutlandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine 'Dünya Zeytin Günü' kutlandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Kurcuova Mahallesi'ndeki 600 dönümlük bir zeytin bahçesinde 'Dünya Zeytin Günü' dolayısıyla program düzenlendi. Muğla Tarım il Müdürlüğü tarafından 17 bin zeytin ağacı hasat edilirken, hasat edilen zeytinler ekipler tarafından soğuk sıkıma gönderildi. Muğla İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlk kez bir Türk markası olarak 'Dünyanın En İyisi' seçilen zeytinyağının üreticisi İbrahim Tokuç'a, heyecanı, sevgisi ve gayreti için teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun” denildi.

Zeytin hasadına Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, geleceğin üreticisi gençler çiftçiler birlikte zeytin fidanlarını dikip can suyu verdi.