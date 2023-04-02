Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirildi

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den ticari taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen taksiyi Menteşe Uygulama Noktası'nda durdurdu. Takside narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputuna saklanmış 1 kilo skunk ele geçirildi. Taksici C.Ö. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.