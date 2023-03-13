Muğla'da eğitim yöneticileri afet sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

Muğla'dan afet bölgesine giden eğitim neferleri deprem sonrasında bölgede yürütülen destek ve eğitim faaliyetlerine katkı vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda deprem bölgesinden Muğla'ya gelerek okullara nakil kayıt işlemleri gerçekleştirilen 6 bin 637 öğrencinin eğitim öğretim ve psikososyal destek süreçleri devam ediyor.

Muğla'da afet sonrasında yaraların sarılmasına yönelik deprem bölgesinde ve il genelinde yürütülen çalışmalar ve eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere il ve ilçe milli eğitim yöneticileri bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen afet sonrasında depremin yaralarını sarmak için il genelinde ve afet bölgesinde yürütülen çalışmalar ve deprem bölgesinden gelen öğrencilerin durumu ve okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, toplantının gündeminde yer alan başlıca konular oldu.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren eğitim camiasının seferber olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 13 ilçede okullarda kurulan yardım toplama merkezlerinde toplanan yardımların Muğla Valiliği'nin destekleriyle deprem bölgelerine acilen ulaştırıldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Muğla Eğitim Yöneticileri Toplantısına 13 ilçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.